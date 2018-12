Diese Verbrechen dürften nicht länger straflos bleiben. Mit Murad und Mukwege würden „zwei der stärksten Stimmen in diesem Kampf“ geehrt. Mit Blick auf den 70. Jahrestag der Allgemeinen Menschenrechtserklärung betonte sie, dass sexuelle Ausbeutung eine Verletzung dieser fundamentalen Rechte bedeute.

Der Gynäkologe und Chirurg Mukwege leitet seit 1999 ein Krankenhaus für Vergewaltigungsopfer in Bukavu in der Demokratischen Republik Kongo. Er setzt sich seit Jahren gegen die Straflosigkeit sexueller Gewalt in Kriegen ein. Murad wurde 2014 von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ versklavt. Nach ihrer Flucht schaffte sie in Deutschland einen Neuanfang und kämpft als UN-Sonderbotschafterin gegen Menschenhandel für die Strafverfolgung der IS-Verbrechen.

An Murad gewandt sagte Mukwege: „Ihr Mut, Ihre Kühnheit und Ihre Fähigkeit, uns Hoffnung zu geben, sind eine Quelle der Inspiration für die ganze Welt und besonders für mich.“ Er forderte, eine „positive Männlichkeit“ zu kreieren, die für Gleichberechtigung in Friedens- wie auch in Kriegszeiten steht.

Nadia Murad verwies auf den Völkermord an den Jesiden und die Zerstörung ihrer Wallfahrtsorte und Gotteshäuser im Irak durch den IS. „Das Ziel des IS, diese Religion auszurotten, wird erreicht, wenn den Jesiden kein angemessener Schutz gewährt wird“, kritisierte sie in Richtung Internationale Gemeinschaft.