Zwar habe einer der zwei verdächtigten Männer Bezüge ins islamistische Milieu, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums. Doch handele es sich nicht um einen sogenannten Gefährder.

Zuvor waren die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen in Südwestdeutschland verstärkt worden – auch am Airport Saarbrücken-Ensheim und am Hunsrück-Flughafen Hahn. In Ensheim sei aber nur die „Streifentätigkeit etwas verdichtet“ worden, teilte die Bundespolizei in Bexbach mit.