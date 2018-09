Phänomen AfD – Zwischen Protest und rechter Hetze

Sie ist in 14 von 16 Länderparlamenten vertreten und hat mehr als 30 000 Mitglieder. Bei der Bundestagswahl im September 2017 erreichte sie 12,6 Prozent der Stimmen (2013: 4,7 Prozent). Im Saarland waren es 10,1 Prozent.

Die Partei gilt als rechtspopulistisch mit rechtsextremen Tendenzen – und das nicht erst seit ihrer jüngsten Beteiligung an den Neonazi-Aufmärschen in Chemnitz. Wie gestern bekannt wurde, sollen die AfD-Jugendorganisationen in Bremen und Niedersachsen aufgelöst werden. Sie standen zuvor unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Nach der entsprechenden Ankündigung der Behörden kündigte der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, Damian Lohr, gestern einen außerordentlichen Bundeskongress mit der Auflösung als einzigem Tagesordnungspunkt an. Dies habe der Bundesvorstand beschlossen.