Nur die Harten kommen zum Baden

Immerhin mit warmer Nikolausmütze: Im schweizerischen Paradiso haben sich gestern rund 50 Hartgesottene zum jährlichen Eisbaden in den Luganersee getraut. Wassertemperatur: fünf Grad. Wer das im Saarland ausprobieren möchte, kann sich auf das Neujahrsschwimmen der Merchweiler Seelöwen freuen. Das Spektakel am Itzenplitzer Weiher startet am Sonntag, 14 Januar, um 14 Uhr. Erwartete Badetemperatur: 1 Grad. Auch nichts für Warmduscher!⇥Foto:Gianinazzi/KEYSTONE/TI-PRESS/dpa