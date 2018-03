Die 41-Jährige will gegen die vom Vorstand nominierte Andrea Nahles auf dem SPD-Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden kandidieren. Lange hatte diesen Schritt unter anderem damit begründet, für eine Basiskandidatur werben zu wollen. Neben Lange haben noch weitere SPD-Politiker aus den hinteren Reihen angekündigt, als Gegenkandidaten anzutreten.