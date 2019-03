später lesen Nach den tödlichen Schüssen Hinweise auf Terror-Motiv in Utrecht FOTO: AP / Peter Dejong FOTO: AP / Peter Dejong Teilen

Nach den tödlichen Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht verdichten sich die Hinweise auf ein „terroristisches“ Motiv. Polizei und Staatsanwaltschaft in den Niederlanden teilten gestern mit, ein Brief im Fluchtauto des mutmaßlichen Täters deute in diese Richtung. afp