Wenn es James Bond tatsächlich gäbe, könnte er sich ab sofort mit einem Studium noch besser auf seine Arbeit als 007 vorbereiten. Gestern ist der erste deutsche Masterstudiengang für Geheimdienste unter dem Titel „Intelligence and Security Studies“ (MISS) gestartet – an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München und der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Haar. dpa