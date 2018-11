später lesen Saarbrücken Millionen für Spitzenforschung an Saar-Uni Teilen

(byl) Die Saar-Universität erhält in den kommenden vier Jahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 17 Millionen Euro für zwei Sonderforschungsbereiche (SFB). Elf Millionen sind für die Verlängerung eines SFB der medizinischen Fakultät in Homburg bestimmt, sechs Millionen gehen an einen neuen SFB der Informatik in Saarbrücken.