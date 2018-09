später lesen Gemeinsame Erklärung Arbeitgeber und Gewerkschafter für Weltoffenheit Teilen

Twittern







Arbeitgeber und Gewerkschaft der Metall- und Elektro-Industrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland proben den Schulterschluss gegen rassistische Hetze und rechtsextreme Gewalt: In einer gemeinsamen Erklärung zu den jüngsten Ereignissen in Chemnitz und Köthen hieß es gestern: „Rassismus und Gewalt gegen Menschen anderer Nationalitäten, anderen Denkens oder Glaubens verurteilen wir aufs Schärfste.“ Weltoffenheit trage „wesentlich zum Erfolg unserer Wirtschaft bei“. SZ