Die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu hat vor anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in der Türkei gewarnt. Trotz der jüngsten Entspannung zwischen Deutschland und der Türkei habe sich die Lage für Journalisten dort in keiner Weise verbessert, sagte Tolu gestern in Berlin.