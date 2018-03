Mehlwurm-Nudeln kommen jetzt ins Supermarktregal

Die Nudeln werden zunächst nur in einem Laden der Kette „Emmas Enkel“ in der Metro-Zentrale für drei Monate angeboten. Geplant sind auch weitere Insektenprodukte wie Müslis oder Salat-Croutons. Möglich geworden ist das durch die Anfang 2018 in Kraft getretene europäische Novel Food Verordnung Nr. 2015/2283, die den Umgang mit Lebensmitteln auf der Basis von Insekten oder Algen regelt. Für die Nudelproduktion wird ein aus gefriergetrockneten Käfer-Larven hergestelltes Mehl („Buffalopulver“) mit einem Anteil von zehn Prozent beigemischt. Wie der Konzern mitteilt, bietet der Laden in der ersten Zeit sogar Blindverkostungen an – als Maßnahme gegen Ekel.