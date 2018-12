später lesen London May kündigt für Januar neue Brexit-Abstimmung an FOTO: dpa / Alastair Grant FOTO: dpa / Alastair Grant Teilen

Trotz des wachsenden Zeitdrucks soll die verschobene Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament erst in der dritten Januarwoche stattfinden. Das kündigte Premierministerin Theresa May gestern im Parlament in London an. dpa