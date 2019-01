später lesen St. Johanner Markt Maskierte sprengen zwei Geldautomaten in Saarbrücker City Teilen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu gestern zwei Geldautomaten am St. Johanner Markt in Saarbrücken gesprengt. Dabei brachten sie ein Gasgemisch zur Explosion. Wie die Polizei weiter mitteilte, entstand an den Automaten in der Selbstbedienungsfiliale der Bank 1 Saar ein Schaden in Höhe von rund 60 000 Euro. SZ/lrs