Der bayerische Landtagsabgeordnete Markus Blume wird neuer CSU-Generalsekretär. Der CSU-Vorstand kürte Blume gestern einstimmig zum Nachfolger von Andreas Scheuer, dessen Vize er bisher war und der als Verkehrsminister nach Berlin wechselt. Sein neues Amt tritt der 43-Jährige am 14. März an, dem Tag der Kanzlerinwahl in Berlin.