später lesen Außenminister sagt adieu Maas verabschiedet sich bei Saar-SPD Teilen

Twittern







Nach rund 18 Jahren an der Spitze der Saar-SPD hat sich der künftige Außenminister Heiko Maas als Landeschef verabschiedet. Maas bedankte sich am Freitag auf einem Parteitag in Dillingen bei seinen Mitstreitern der vergangenen Jahre, allen voran seinem „politischen Ziehvater“ Reinhard Klimmt. Sein neues Amt werde er „mit Respekt und Demut“ angehen, sagte Maas. „Ich werde mit Engagement meinen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland als verlässlicher Partner in der Welt wahrgenommen wird.“