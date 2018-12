später lesen Besonderer Service Luxemburgs Polizei bewacht Häuser von Urlaubern Teilen

Das Zuhause über die Feiertage unbewohnt und unbeobachtet zu lassen, macht so manchen Weihnachtsurlauber nervös. Mit einem ungewöhnlichen und zudem kostenlosen Urlaubsservice sorgt die luxemburgische Polizei derzeit für Aufsehen: Wer in Ferien fährt und möchte, dass in dieser Zeit nach seinem Häuschen geschaut wird, kann die Polizei online über die Abwesenheit informieren. sey