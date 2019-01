später lesen Luxemburg Luxemburger fährt eigenes Kind tot Teilen

Twittern







Ein tödliches Beziehungsdrama schockiert Luxemburg: Offenbar mit voller Absicht ist am Mittwoch in Wiltz ein 47-Jähriger mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren – und hat dabei seinen eigenen Sohn (2) getötet.Laut Staatsanwaltschaft wurden vier weitere Menschen verletzt, auch die ehemalige Partnerin des Täters.