Tanken in Luxemburg lohnt sich derzeit für viele Saarländer besonders stark. Der Preisvorteil wird sich aber im kommenden Jahr verringern. Nicht nur, weil sich dann die Spritpreise in Südwestdeutschland wieder normalisiert haben dürften, sondern auch wegen der Pläne der neuen Regierung in Luxemburg. SZ