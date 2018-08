später lesen Wegen Luftverschmutzung Bayerns Justiz erwägt Beugehaft für Politiker Teilen

Twittern







Im Kampf gegen die Luftverschmutzung in München will die bayerische Justiz jetzt eine Beugehaft für Beamte und Politiker prüfen. Es habe sich gezeigt, dass die Landesregierung auch unter dem Druck von Zwangsgeldern bei der Änderung von Luftreinhalteplänen nicht einlenke, schrieb der bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem gestern veröffentlichten Brief an die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Landesregierung. Von afp