Lob und Kritik für Spahns Position zu Recht und Ordnung

(dpa) Mit seiner Forderung nach mehr „Recht und Ordnung“ in Deutschland hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teils heftige Kritik provoziert. „Es ist nicht nachvollziehbar, wenn Bundespolitiker eine Schieflage von Recht und Ordnung anprangern, wo sie es eigentlich mit in der Hand haben, diese Missstände seit Jahren zu verändern“, erklärte die Gewerkschaft der Polizei. Die Opposition warf Spahn vor, seine Aufgaben zu vernachlässigen. Vom Gesundheitsminister erwarte er, „dass er die Missstände in seinem Verantwortungsbereich anpackt“, sagte der Linke-Politiker Jan Korte. Unterstützung bekam Spahn dagegen aus den Reihen von CDU und CSU.