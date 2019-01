später lesen Klausur Linke wollen neue Arbeitslosenhilfe Teilen

Die Linke will mit einer neuen Form der Arbeitslosenhilfe verhindern, dass Arbeitslose sozial abstürzen. Wer 20 Jahre und länger in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt habe, dürfe nicht Gefahr laufen, bei längerer Arbeitslosigkeit alles zu verlieren, was er sich aufgebaut habe, sagte Fraktionschefin Sahra Wagenknecht am Freitag nach einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion in Berlin. dpa