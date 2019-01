später lesen Lindner, Habeck und die neuen Medien Lindner gratuliert sich auf Twitter selbst zum Geburtstag Teilen

(dpa/kes) Happy birthday to me? Ein Glückwunsch auf dem Twitter-Konto von FDP-Chef Christian Lindner an ihn selbst hat Verwirrung ausgelöst. „Alles Gute zum 40. Geburtstag, lieber CL! Auf die nächsten 40 Jahre und alles, was wir in dieser Zeit dafür tun können, dass unser Land ein bisschen mehr so wird wie du auf diesem Bild: zufrieden, frei und bei innovativer Technik ganz vorne mit dabei! red/dpa