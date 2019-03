An drei Orten im Saarland gibt es Lasertag-Arenen: in Saarbrücken, Merzig und Saarlouis. In letzterer dürfen sich Kinder bereits ab zehn Jahren mit Licht hinterherjagen. Für Geschäftsführer Mike Puhlmann kommt es ganz auf das Setting an. Endzeitthema, Autowracks, Spieler verschanzen sich in einer Ecke: für Puhlmann klar ein Kriegsszenario, das nicht infrage kommt. Im Lasertrek in Saarlouis gibt es hingegen ein Labyrinth, durch das die Spieler ihren Weg finden müssen. Groß, bunt beleuchtet, futuristisch. Wer getroffen wird, scheidet nicht aus. Es geht laut Puhlmann darum, wer die meisten Punkte sammelt. Er nennt es ein „modernes Räuber und Gendarm-Spiel“.

Ähnlich sieht das Daniel Zenner, Betriebsleiter im Laserground in Merzig. Dort dürfen Spieler ab zwölf Jahren zu den „Markierern“ greifen – so nennt Zenner die Pistolen, aus denen das Infrarotlicht kommt. Man wolle zwingend auf alles Gewaltverherrlichende verzichten. Spieler „schießen“ nicht aufeinander, sondern „markieren“ sich gegenseitig. Bei den unter 14-Jährigen müsse außerdem ein Elternteil anwesend sein, sagt Zenner.

Auch für Puhlmann ist wichtig, dass die Kinder nur mit dem Wissen der Eltern spielen. Jeder unter 18 müsse eine Einverständniserklärung vorlegen. Jedes Mal. Dass Zehnjährige sich die Weste umschnallen, sei sowieso eher die Ausnahme: „Das ist eher mal der Fall, wenn der kleine Bruder mitkommt.“ Kritikern sagt der Unternehmer: „Kommen Sie vorbei, schauen Sie es sich an.“ Er beobachte, dass die Kinder Spaß am Spielen hätten und ein gesundes Wettkampfverhalten an den Tag legen würden – keine Aggressionen. Außerdem sagt Puhlmann, der unter anderem auch die Hallenspielplätze „Kinderwelt“ in Güdingen und „Kidsworld“ in Saarlouis betreibt: „Wir haben viel Erfahrung mit Kindern. Wenn eine Mutter angerufen hätte: ‚Mein Kind hat letzte Nacht schlecht geschlafen‘, hätten wir das Alter hochgesetzt.“

Auch für die Behörden im Saarland scheinen Lasertag und Jugendschutz kein Problem zu sein. Beim Sozialministerium als oberste Landesjugendbehörde wie auch beim Landesjugendamt sind bislang keine Jugendschutzbeschwerden über Lasertag-Arenen eingegangen, erklärt das Ministerium auf Anfrage.