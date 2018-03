später lesen Übergriffe auf Schulhöfen Kurdische Gemeinde besorgt über Antisemitismus Teilen

Der Generalsekretär der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Cahit Basar, hat sich besorgt über steigenden Antisemitismus unter Jugendlichen in Deutschland gezeigt. „Antisemitische Übergriffe sind an Schulen keine Einzelfälle“, sagte Basar gestern in Gießen. Wer das so darzustellen versuche, handele grob fahrlässig.