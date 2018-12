Patienten in Deutschland sollten aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung am frühen Abend und samstags mehr geöffnete Arztpraxen vorfinden. „Krankheiten richten sich nicht nach den Lieblingsöffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte“, sagte der Vize-Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands, Johann-Magnus von Stackelberg. Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssten für patientenfreundlichere Sprechzeiten sorgen. Stackelberg sagte, die viele Arbeit außerhalb der traditionellen Kernzeiten dürfe nicht an wenigen Ärzten hängenbleiben, die etwa samstags da seien. Mittwoch und Freitag habe am Nachmittag der Großteil der Praxen geschlossen, abends und am Wochenende sowieso. „Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Notaufnahmen der Krankenhäuser gehen.“

Wie eine Umfrage im Auftrag des Kassen-Verbands ergab, haben mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr 20 Prozent der Praxen Sprechstunden, freitags unter 20 Prozent. Befragt wurden den Angaben zufolge 1400 niedergelassene Ärzte vom Institut Forsa. Sprechstunden nach 19 Uhr bieten montags, dienstags und donnerstags um die zehn Prozent der Praxen. Samstags haben ein bis zwei Prozent Sprechstunden.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wies die Aufforderung als „dreist und frech“ zurück. Auch Joachim Meiser, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, reagierte empört: „Es ist eine Unverschämtheit.“ Er verwies darauf, dass niedergelassene Ärzte „im Durchschnitt über 50 Stunden in der Woche arbeiten“. Denn zu den Öffnungszeiten kämen zum Beispiel Operationen, Hausbesuche, Bereitschaftsdienste und Verwaltung. Zudem „ist es ein Märchen“, dass die Patienten am Abend oder an Wochenenden „reihenweise ins Krankenhaus laufen“, sagte Meiser. In den Praxen „werden 98 Prozent der Behandlungen am Tage abgearbeitet“ – während der bisherigen Öffnungszeiten. Und über Bereitschaftsdienste seien im Saarland Abendstunden und Wochenenden abgedeckt.