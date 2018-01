Kramp-KarrenbauerzweitbeliebtesterLänderchef

(dpa/lrs) Saar-Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist nach einer Umfrage in puncto Beliebtheit auf Platz zwei aller Ministerpräsidenten. 72 Prozent der Saarländer sind mit ihrer Arbeit zufrieden, ergab die gestern veröffentlichte repräsentative Forsa-Umfrage. Das Institut hatte in jedem Bundesland 500 Wahlberechtigte befragt. Auf Platz eins steht Baden-Württembergs Winfried Kretschmann (Grüne) mit 76 Prozent, der Niedersachse Stephan Weil (SPD) mit 68 Prozent auf Platz drei. Derweil halten Spekulationen über den Eintritt von Kramp-Karrenbauer ins Bundeskabinett an.