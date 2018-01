Ihr Name

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sieht das Saarland vor schwierigen, aber auch spannenden Jahren. „Nicht alles in diesem Land ist gut“, sagte sie gestern Abend bei ihrem Neujahrsempfang. Der Sparkurs der vergangenen Jahre habe seinen Preis gefordert. Das Land stehe vor großen Herausforderungen, etwa in der Bildung und in der Wirtschaft.