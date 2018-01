später lesen Sondierungsgespräche Kramp-Karrenbauer im Terminstress Teilen

Union und SPD haben gestern ihre Sondierungsgespräche unter anderem zur Gesundheitspolitik weitergeführt. Mit dabei war auch Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die hier in die bayerische Landesvertretung eilt. Heute Abend ist sie schon wieder in Saarbrücken gefragt: Dann lädt die Ministerpräsidentin zum Neujahrsempfang in die Saarlandhalle. Foto: Schwarz/afp