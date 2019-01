Die Parteichefin kommt mit 55 von 100 Punkten (plus elf gegenüber September) bei den repräsentativ befragten Wählern auf Platz zwei hinter der Kanzlerin, die mit 60 Punkten (plus zehn) an der Spitze liegt. Auf Platz drei liegt unverändert Grünen-Chef Robert Habeck mit unverändert 50 Punkten. Es folgen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit 47 Punkten (plus eins), Grünen-Ko-Chefin Annalena Baerbock mit 43 Punkten (plus fünf) sowie Außenminister Heiko Maas (SPD), der sich um zwei Punkte auf 42 verbessert.