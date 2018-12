Wenn die Partei ihn ausschließt, wird er zum Märtyrer. Wenn es noch besser läuft, sogar zum Helden – wenn er die Hydra mit den Zauberkräften des großzügigen Parteiengesetzes zum dritten Mal niederringt. Was haben die SPD-Leute eigentlich geraucht? Bei Sarrazin ist doch nichts zu finden außer Islamophobie, Fremdenhass und Eitelkeit. Schon lange hält den 73-Jährigen keiner mehr für einen Sozialdemokraten, wirklich schaden konnte er der SPD nicht mehr. Außer mit dem, was er mit dem Ausschlussverfahren jetzt gratis in Überdosis serviert bekommt: Aufmerksamkeit.