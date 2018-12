Was bringt es mir? Im Fall Syrien ist die Antwort für ihn klar: nichts als Verluste. Bei den Friedensverhandlungen sitzt Washington längst nur noch am Katzentisch. Im Nordosten des Bürgerkriegslandes, wo sich das US-Militär mit kurdischen Milizen verbündete, um das Kalifat des „Islamischen Staats“ auszuhebeln, gibt es keinen Kunden, mit dem sich ein lukrativer Deal abschließen ließe. Der Pakt mit den Kurden verprellt nur die Türkei, die stets verärgert ist und droht, sich von amerikanischen Rüstungslieferungen ab- und russischen zuzuwenden. Die syrischen Kurden fühlen sich wiederum im Stich gelassen, nachdem sie im Kampf gegen den IS die Kohlen aus dem Feuer holen durften. In Ankara wiederum dürfte man jetzt zudem grünes Licht aus Washington aufblinken sehen für eine Intervention im Nachbarland.

All das wird Trump jedoch kaum um den Schlaf bringen. Langfristige Verpflichtungen scheint er überhaupt nicht zu kennen – der eins­tige Geschäftsmann, der von Transaktion zu Transaktion denkt.