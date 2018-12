Der „Müdigkeitsappetit“ könnte aber auch ganz anders entstehen, wie Forscher der Universität Köln nun im Fachblatt „Journal of Neuro­science“ berichten. Sie fanden Hinweise darauf, dass der Schlafentzug das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Die Wissenschaftler wiesen Probanden nach einem Abendessen an, zu schlafen oder im Labor wach zu bleiben. Am Morgen danach stellten sie in Tests fest, dass die Probanden mit Schlafentzug gewillter waren, Geld für Snacks auszugeben. MRT-Aufnahmen zeigten bei ihnen zudem verstärkte Aktivitäten in zwei Gehirnbereichen, welche affekt- oder lustbetonte Empfindungen verarbeiten. Schon eine Nacht Schlafentzug löse einen Kreislauf aus, der ein essensspezifisches, neuronales Belohnungssystem in Gang setze, so die Forscher.