Immer mehr einkommensschwache Familien nehmen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation den Kinderzuschlag in Anspruch. So gab es im vergangenen Jahr 258 347 Kinder, deren Eltern die Leistung bezogen. Das waren 28 466 mehr als 2016. Ausgezahlt wurden knapp 413 Millionen Euro – ein Plus von 87 Millionen. Das geht aus einer Datenübersicht der Bundesagentur für Arbeit hervor.