USA und Nordkorea zeigen Bereitschaft für Gespräche

Das sagte Südkoreas Präsident Moon Jae In gestern nach der Rückkehr vom innerkoreanischen Gipfel aus Nordkorea in Seoul. Bei ihren dreitägigen Gesprächen habe Kim immer wieder seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung und seinen Willen zur wirtschaftlichen Entwicklung seines Landes bekräftigt. Moon rief die USA auf, Verständnis für die Position Nordkoreas aufzubringen und „die Gespräche so bald wie möglich wieder aufzunehmen“. Das sicherte US-Außenminister Mike Pompeo dann auch prompt zu, setzte allerdings eine Frist: Die USA wollten eine rasche atomare Abrüstung bis Januar 2021, so wie es Kim zugesagt habe.

Am Rande der UN-Vollversammlung am Montag will Moon Trump weitere Details der Gespräche mit Kim übermitteln. Nicht alle Punkte könne er jetzt schon enthüllen.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Gipfels der beiden Koreas: eine „politische Erklärung“ über das Ende des Korea-Krieges (1950-53). Das sei Teil der „korrespondierenden Maßnahmen“, sagte Moon in Anspielung auf die gemeinsame Gipfelerklärung mit Kim. Eine solche Erklärung habe einem Friedensvertrag vorauszugehen, der dann noch ausgehandelt werden müsse, sagte Moon. Die koreanische Halbinsel ist heute immer noch im Kriegszustand: Seit 1953 gilt lediglich ein Waffenstillstandsabkommen.