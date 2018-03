später lesen Katholische Kirche Kardinal Lehmann gestorben FOTO: Fredrik von Erichsen / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen / dpa Teilen

Brückenbauer, Reformer, Menschenfreund – der Tod des Mainzer Kardinals Karl Lehmann hat in Kirchen, Politik und Gesellschaft Betroffenheit ausgelöst. Der Geistliche starb nach Angaben des Bistums gestern Morgen in seinem Haus in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Als Bischof von Mainz (1983 bis 2016) und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (1987 bis 2008) prägte der gebürtige Sigmaringer die katholische Kirche weit über Mainz hinaus. ⇥Foto: von Erichsen/dpa