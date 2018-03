später lesen Separatistenführer vertraut dem deutschen Rechtssystem Juristen prüfen Auslieferung Puigdemonts Teilen

Der Fall des in Deutschland festgenommenen katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont sorgt weiter für Turbulenzen. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Neumünster, den 55-Jährigen vorerst weiter in Schleswig-Holstein festzuhalten, sind nun Staatsanwaltschaft und Oberlandesgericht am Zug. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fällt die Generalstaatsanwaltschaft womöglich schon heute eine Entscheidung über einen Antrag auf Auslieferungshaft. Eine Sprecherin sagte: „Ich glaube aber nicht, dass das OLG noch eine Entscheidung fällt vor Ostern.“