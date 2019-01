Der CSU-Politiker und seine Delegation sollten mit einer zivilen Fluggesellschaft zurück nach Deutschland reisen. Der neue Fehler steht nach ersten Untersuchungen nicht in Zusammenhang mit der ersten Panne, die den Start in Malawi gestoppt hatte. Der Minister hatte per Linienflug nach Sambia reisen müssen.

Müller beklagte, die wiederholten Probleme mit den Flugzeugen der Bundesregierung schadeten dem Ansehen Deutschlands in der Welt.