Julia Skripal aus dem Krankenhaus entlassen

Fünf Wochen nach dem Giftanschlag in Großbritannien hat die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal das Krankenhaus verlassen. Die Behandlung von Julia Skripal sei noch nicht am Ende, doch markiere ihre Entlassung einen „wichtigen Schritt“, sagte die stellvertretende Klinikdirektorin gestern in Salisbury. Sergej Skripal erhole sich langsamer, doch bestehe auch bei ihm Aussicht auf eine Entlassung „in absehbarer Zeit“.