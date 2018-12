Die 38-jährige Geografin, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg arbeitet, hat globale Prozesse im Blick. Sie berechnet gemeinsam mit ihren Teams, wie sich die CO 2 -Mengen in der Atmosphäre entwickeln, wenn Wälder abgeholzt, abgefackelt oder im Gegenteil aufgeforstet werden, wenn Ackerflächen auf dem Terrain zunehmen oder wenn sie schrumpfen.

Pongratz ließ kürzlich in ihrem Klimamodell ein Szenario für Wiederaufforstung durchlaufen. Dabei gäbe es noch genug Flächen für Landwirtschaft, um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren: „Wenn wir auf etwa acht Millionen Quadratkilometern Wald nachwachsen lassen würden, kriegen wir ein Minus beim Temperaturanstieg global von etwa 0,3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts hin“, sagt sie. Das entspricht grob der Größe Brasiliens. Die 0,3 Grad wären für Pongratz echte Anstrengungen wert. Gleichzeitig ist ihr klar: Mehr Bäume alleine werden das Weltklima nicht retten. Das massive Einsparen von C0 2 aus Kohle, Öl und Gas bleibe ohne Alternative.