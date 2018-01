Ist der Ruf erst ramponiert . . .

Das Ausmaß des Dieselskandals kommt seit Jahren nur scheibchenweise ans Tageslicht, echten Aufklärungswillen und Transparenz der Branche sucht man zu oft vergebens. Dabei hat schon der Untersuchungsausschuss des Bundestages herausgefunden, dass bei der Manipulation von Abgaswerten zum Teil planmäßig und im großen Stil vorgegangen worden ist. Und eines ist doch klar: Die Automobilindustrie lebt ganz besonders vom Vertrauen in ihre Produkte. Dieses Vertrauen ist zutiefst erschüttert.

Ausgerechnet in einer Zeit, in der es eben nicht nur um Vergangenheitsbewältigung geht, sondern auch um gigantische Zukunftsaufgaben, vor denen die Branche steht. Stichworte sind das autonome Fahren oder der Umstieg auf das Elektroauto. Doch wie soll die Öffentlichkeit Vertrauen in Konzerne und ihre Produkte haben, den Weg der Erneuerung also mitgehen, wenn mit Tieren und Menschen experimentiert wird, nur um ein paar Stinker mehr zu verkaufen? Vor der Autoindustrie liegen noch schwere Jahre.