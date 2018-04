„Islam“-Partei tritt bei Wahl in Belgien an

Bei den Gemeinderatswahlen in Belgien im Oktober tritt in 28 Gemeinden die Partei „Islam“ an. Sie fordert unter anderem einen „islamischen Staat“ und separaten öffentlichen Nahverkehr für Männer und Frauen, berichten belgische Medien am Freitag. Die Partei betont demnach, nicht einem „extremen Islam“ anzuhängen. Die belgischen Grundwerte sollten nicht berührt werden. Man fordere etwa keine Verpflichtung zum Kopftuch. Bereits seit den Wahlen 2012 sitzt die Partei n zwei Räten.