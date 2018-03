später lesen Bevölerung Im Saarland werden mehr Kinder geboren Teilen

(kna/red) Die Geburtenrate in Deutschland ist auf den höchsten Wert seit den 1970er Jahren gestiegen. 2016 wurden in Deutschland 792 131 Kinder geboren, wie das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden mitteilte. Damit kamen 54 556 Babys (7 Prozent) mehr auf die Welt als im Vorjahr. Im Saarland wurden mit 8215 Kindern 704 Babys oder 9,4 Prozent mehr geboren als 2015 (7511). Damit wurde das Niveau von 2001 erreicht.