Mindestens 222 Tote und schwere Verwüstungen – das ist die Bilanz der Tsunami-Ka­tastrophe in Indonesien. Wie der Katastrophenschutz des Landes am Sonntag mitteilte, wurden zudem 843 Menschen verletzt, als Flutwellen am Samstagabend auf die Küsten an der Sunda­straße zwischen den Inseln Sumatra und Java trafen. red