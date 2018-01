später lesen Sinkende Flusspegel Hochwasserlage im Saarland entspannt sich Teilen

In vielen Teilen Deutschlands entspannt sich die Hochwasserlage allmählich. Auch im Saarland verbesserte sich die Situation an den Bächen und Flüssen gestern. So wurde die Saarbrücker Stadtautobahn wieder für den Verkehr freigegeben.