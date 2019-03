später lesen Finanzlücke im Entwicklungsressort Müller protestiert gegen Scholz’ Haushaltspläne Teilen

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) protestiert gegen die Haushaltsplanung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). In einem Brief an den Finanzminister klagte Müller, dass „die Arbeits- und Planungsfähigkeit“ seines Ministeriums mit den aktuellen Eckwerten der Finanzplanung „nicht mehr gegeben“ sei, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. epd