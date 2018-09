Schwarz-rote „Überförderung“

Zunächst scheint es so, als ob Horst Seehofer (CSU) und Andrea Nahles (SPD) etwas mehr Zement an die Hürden fügen, die sie vor einer möglichen Lösung des Koalitionsstreits um Hans-Georg Maaßen aufgestellt haben. Ein für alle drei Koalitionsparteien dauerhaft zufriedenstellendes Ende der Chaostage um den Verfassungsschutzpräsidenten scheint auch im Laufe des Sonntags kaum vorstellbar. Bereits am Mittag ist klar: Seehofer lässt Maaßen nicht fallen. Dieser sei „ein hoch kompetenter und integrer Mitarbeiter“, er habe kein Dienstvergehen begangen, sagt der Bundesinnenminister der „Bild am Sonntag“. „Deshalb ist es mir unerklärlich, warum die SPD eine Kampagne gegen Herrn Maaßen führt.“

Und doch stellt sich am Nachmittag heraus: Die Kampagne fruchtet – zumindest teilweise. Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen soll nun doch nicht zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werden. So das Ergebnis der gestrigen Gespräche der Koalitionsspitzen von SPD und Union hinter den Kulissen. Mit allen Mitteln, so scheint es, wollte man einen Bruch der schwarz-roten Regierungskoaltion abwenden.

Als denkbar gilt seit gestern Abend, dass Maaßen die Funktion eines Sonderkoordinators im Bundesinnenministerium übernimmt, statt der Funktion des Staatssekretärs. Es hieß, Maaßen werde in der gleichen Gehaltsstufe wie bisher bleiben. An der vorausgegangen, öffentlich erklärten Beförderung Maaßens zum Staatssekretär im Innenministerium hatte sich die aktuelle Koalitionskrise neu entzündet. Führende Politiker der Regierungsparteien gaben sich gestern zunächst ungewöhnlich zugeknöpft. Man habe „nicht mehr viele Schüsse frei“, meinte einer von ihnen mit Blick auf den Bestand der großen Koalition. Deshalb sei es besser, „sich die Zeit zu nehmen, um etwas Vernünftiges zustande zu bringen“.

Dabei hatten sich Union und SPD selbst unter Zeitdruck gesetzt. Es gelte, eine gemeinsame, tragfähige Lösung zu finden „und dies im Laufe des Wochenendes“. So hatte es Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag angekündigt. Dem vorausgegangen war ein Brandbrief von SPD-Chefin Andra Nahles (SPD) an Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Darin kündigte Nahles den einige Tage zuvor gemeinsam ausgehandelten Kompromiss auf, Maaßen wegen umstrittener Äußerungen über die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz vom Posten des obersten Inlandsgeheimdienstlers abzuberufen und ihn zum Innenstaatsekretär zu befördern. Zugleich forderte sie ein neues Spitzentreffen. Begründung: „Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben.“

In erster Linie war es freilich die Empörung in ihrer eigenen Partei, die Nahles diesen ungewöhnlichen Schritt gehen ließ. Sie hatte die Stimmung dort völlig falsch eingeschätzt. Das umso mehr, als Nahles im Zusammenhang mit der Versetzung Maaßens auch die Abberufung eines Staatsekretärs mit SPD-Parteibuch in Kauf genommen hatte. So entstand auf Nahles ein enormer innerparteilicher Druck, der auch an die Frage rührte, ob sie weiter Vorsitzende bleiben könne. Die ebenso rasche wie positive Reaktion von Merkel und Seehofer auf den Nahles-Vorstoß deutete allerdings darauf hin, dass dieser zuvor intern abgestimmt war. Denn auch in der Union gab es viel Kritik am Maaßen-Kompromiss. So hatte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in der letzten Woche gleich zwei Mails mit Erklärungsversuchen an die Parteibasis geschickt. Darunter fand sich auch der Hinweis, dass die Gefahr eines Koalitionsbruchs „konkret im Raum“ gestanden habe. Derweil ließ sich Nahles in der „Bild am Sonntag“ (und damit vor Ende der internen Lösungsfindung) mit dem Satz zitieren: „Die Regierung wird nicht an der Causa Maaßen scheitern.“ Auch Seehofer stellte in dem Blatt klar, „zu keiner Sekunde“ mit einem Koalitionsbruch gedroht zu haben. Zugleich machte er aber auch deutlich, Maaßen nicht in die Wüste schicken zu wollen: „Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und entlasse sie nicht, weil die politische und öffentliche Stimmung gegen sie ist.“ SPD-Politiker wie Juso-Chef Kevin Kühnert, der zu den erklärten Gegnern einer großen Koalition gehören, hatten zuvor gefordert, Maaßen dürfe kein öffentliches Amt mehr bekleiden. Dagegen machte Nahles den Ruhestand Maaßens nicht zur Lösungsbedingung. Die SPD in Baden-Württemberg verlangte indes am Wochenende Seehofers Rücktritt, was die Kompromissfindung in Berlin auch nicht gerade erleichterte.

Offenbar durch das Maaßen-Drama haben die Koalitionsparteien weiter an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt. Nach einer aktuellen Emnid-Umfrage bringen es Union und SPD nur noch auf 28 beziehungsweise 17 Prozent. Der jüngste ARD-Deutschlandtrend in der Vorwoche war zu dem gleichen Ergebnis gekommen.

FOTO: dpa / Kay Nietfeld