Das Geld werde für die öffentliche Daseinsvorsorge gebraucht. Viele Städte im Osten seien so stark verschuldet, dass sie eigentlich keinen Handlungsspielraum mehr haben.

Die große Koalition will den Soli für rund 90 Prozent der Steuerzahler abschaffen. Die CDU/CSU fordert sogar die komplette Streichung. „Wir halten es für falsch, den Soli abzubauen, wenn wir keine gleichwertigen Lebensverhältnisse haben“, sagte Baerbock. In einem Beschluss, den der Grünen-Vorstand auf seiner Klausur verabschiedete, weist die Partei auf bestehende Ungleichheiten zwischen Ost und West sowie Fehler der Vergangenheit hin. Der Solidarpakt II ende 2019, „obwohl gleichwertige Lebensverhältnisse bis heute nicht erreicht sind“, kritisieren die Grünen in dem Papier. Durch den neuen Soli sollen Kommunen und Städte besonders unterstützt werden, die Herausforderungen des Strukturwandels zu bewältigen. Nötig sei zudem eine aktive Industriepolitik und Wirtschaftsförderung. Diese sei im Osten in dem „Irrglauben, dass der Markt es schon richten werde, unterlassen“ worden, heißt es in dem Beschluss weiter.