Rund 100 Beamte waren gestern Abend im Rahmen einer Brennpunktaktion in der Saarbrücker Innenstadt im Einsatz. Die Großaktion, in die eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe „Rauch“ eingebunden war, richtete sich gegen mutmaßliche Schläger und Messerstecher aus der Migrantenszene, die in den letzten Wochen für Unruhe gesorgt hatten. Eine Shisha-Bar und eine Wohnung in Altenkessel wurden durchsucht.