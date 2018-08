später lesen Neunkirchen Globus hat neue Pläne für Markt in Neunkirchen Teilen

Twittern







Die St. Wendeler Warenhauskette Globus will in Neunkirchen in unmittelbarer Nähe zu City und Saarpark-Center einen neuen Markt bauen. Das hat das Unternehmen am Freitag der SZ bestätigt. Nachdem sich eine Ansiedlung am Rand der Kreisstadt nahe der A 8 nach langen Protesten zerschlagen hatte, plant das Unternehmen jetzt mit einer kleineren Lösung.