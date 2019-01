später lesen Saarbrücken Gelbwesten an Grenze verhaftet Teilen









Am Saarbrücker Grenzübergang Goldene Bremm hat die französische Polizei am Wochenende elf so genannte Gelbwesten festgenommen. Wie der „Républicain Lorrain“ berichtet, wollte die Polizei verhindern, dass sie an der Autobahn eine Blockade errichten.